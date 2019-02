Tečka za monarchií

Městská galerie Vodňany: Tečka za c. k. monarchií pohledem sbírek Městského muzea a galerie Vodňany



Počátek vzniku sbírek Městského muzea a galerie Vodňany přináleží do období přelomu 19. a 20. století, kdy zánik Rakouska - Uherska mohl být považován téměř za utopii. Předměty tehdy darované či jinak získané dnes dokumentují společenské, kulturní a zájmové zvyklosti do okamžiku vzniku samostatného Československa v roce 1918. Řada z nich byla nedávno restaurována za podpory Města Vodňany a Jihočeského kraje.

