Od 31. května do 2. června se na nádvoří zámku ve Střelských hošticích uskuteční už IV. Dřevosochařský víkend. V pátek 31. května a v sobotu 1. června od 9 do 18 hodin, v neděli 2. června od 9 do 16 hodin. Akce je pořádána v rámci projektu Česko - rakouské setkávání s duší dřeva.