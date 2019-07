Strakonice: Uzly a pomeranče

Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah k otci, síla a něha věnovaná malé sestře a stádo koní. To je Darkův svět, to je příběh o šťastném i bolestném dospívání v odloučenosti a kráse Lužických hor. Koně tu nejsou drahé exempláře dostihových stájí, ale bytosti, o které je třeba pečovat a mít je rád. Jenže ani to nestačí, jak Darek pozná na sklonku léta, které je tečkou za jeho dětstvím. Tak jako každá tečka i tahle znamená nejen konec, ale zároveň nový začátek.

Kono Oko, sobota 13. července od 20 hodin