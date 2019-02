Seminář pro ženy: Bezpečná jízda v zimě

Jízda v zimě - bezpečně a s jistotou

Strakonice, Rodinné centrum Beruška

Seminář pro řidičky z cyklu Jezdím dobře, jezdím ráda, tentokrát na téma JÍZDA V ZIMĚ - BEZPEČNĚ A S JISTOTOU. Seminář zahrnuje léty praxe ověřené rady a postupy. Seznámíte se se způsoby zvládání nebezpečných situací za pomoci různých pomůcek (desatero jízdy v zimě, zvládání smyku, co dělat, když auto nestartuje, jak nasadit sněhové řetězy, atd.), a to vše způsobem přátelským ženám. V závěru bude samozřejmě prostor i pro vaše otázky souvisejícími s bezpečnou jízdou nejen v zimě. Cena: 250 Kč. Lektorka: Slávka Nejedlá – JEDU SAMA, www.jedusama.cz

Rezervace/přihlášky přijímáme na tel.: 773 165 696 nebo mailu info@rcberuska.cz nejpozději do 11.12.2018.