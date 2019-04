Seminář Evy Mikešové

Jak rozvíjet u sebe i u dětí emoční inteligenci

Kavárna KCAŽ



Co se s námi děje, když nás ovládnou emoce? Proč se chováme právě takto? Uvědomuji si skutečně co potřebuji, a dokážu to druhým sdělit? V tomto semináři se zastavíme sami u sebe, abychom zjistili, jakou roli hrají potřeby a pocity v našem životě a mohli hledat možnosti změny vlastní komunikace. Prakticky si vyzkoušíme formulace upřímného sebevyjádření (já sdělení) a empatické reakce.