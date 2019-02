Rockový koncert

Milan Schelinger & BAND

Hostinec U Tomčů v Krajníčku u Bavorova

vstup 150 Kč

Milan Schelinger je český kytarista, zpěvák a bratr zesnulého zpěváka Jiřího Schelingera. V první polovině 80. let účinkoval a vzkřísil skupinu Projektil. V letech 1986 a 1987 spolupracoval s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe, se kterou se zúčastnil nahrávání jejich alba Hovězí porážka na chalupě Václava Havla na Hrádečku.