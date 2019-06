Radomyšl: Kabelky na podporu talentovaných dětí

Darované kabelky, bižuterie a dětské knihy podpoří talent

Pivní stan v parku v Radomyšli

Také Český svaz žen v Radomyšli se připojil k akci Deníku a vytvořil sběrné místo pro věci do Kabelkového veletrhu. Lidé mohou přinést nejen kabelky, ale také bižuterii a dětské knihy. A to v sobotu 29. června od 15.00 do 18.00 a také v neděli 30. června od 9.00 do 15.00 hodin do stanu na náměstí v Radomyšli. Akce se koná v rámci poutě v Radomyšli.

Použité kousky, které už nepoužíváte, mohou udělat radost ještě dalším ženám a podpořit dobrou věc. Na Kabelkovém veletrhu, který se uskuteční 4. září v IGY Centru v Českých Budějovicích budou věci za symbolické ceny prodány, a výtěžek pak poputuje prostřednictvím nadačního fondu Jihočeská naděje na podporu rozvoje talentu dětí ze sociálně slabších rodin.