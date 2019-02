Dům kultury Strakonice: Historicky třetí a také na dlouhou dobu poslední unplugged sezóna oblíbené české kapely Wohnout zavítá také do Strakonic, kde „Wohnouti“ představí všechny své nejzásadnější hity v upravených akustických verzích. Potvrzeným hostem je například houslista Vojta Lavička.

„Naše kapela byla skoro dvacet let zapojena do elektrické zásuvky, ale náš basák Zemánek jednou nešikovně vykopl síťovej kabel a my zjistili, že nám to akusticky docela dobře zní. Takže v rámci šetření elektrické energie jsme se rozhodli vyrazit na naše druhé unplugged tour a tím dopřát zasloužený odpočinek našim zesilovačům“ komentuje zrod nápadu zpěvák Honza Homola.