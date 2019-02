Během výstavy budou ve dnech 14. až 28. října vystaveny Kroniky města Vodňany z let 2002 až 2016.

Otevřeno: do 30. 9. út, st, čt, pá, so, ne 9 až 12 a 13 až 17, od 1. 10. út, st, čt - 9 až 12 a 13 až 16, pá 9 až 12, ne 13 až 16, 28. 10. 13 až 16, 17. 11. zavřeno.