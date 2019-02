Patnáct postav Elišky Balzerové

Můj báječný rozvod

Sokolovna Blatná

Můj báječný rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří Eliška Balzerová.Hra se poprvé uváděla v irském Druid Theatre, odkud se přesunula do londýnského divadla Apollo ve West Endu, kde obdržela cenu Olivier nomination for Best Entertainment. I když se od doby svého vzniku hraje ve 32 zemích, autorka uvádí, že pražská produkce patří mezi její nejoblíbenější. Od premiéry v roce 2003 se představení těší nepřetržitému zájmu diváků.