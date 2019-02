Oslavy 100 let české státnosti

KDE: Vodňany

KDY: Od 11. října od 18.00 hodin do 26. října do 20.00 hodin

Ve Vodňanech slaví od 11. do 26. října 100 let české státnosti. Na programu je po celém městě mnoho akcí. Za zmínku stojí mimo jiné i sobota 13. října, kdy se koná historická slavnost s názvem Konec velké války a vyhlášení První republiky ve Vodňanech. Program bude k vidění v Zeyerových sadech.