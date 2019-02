Milovaný tatínku a roztomilá maminko… aneb dopisy z války J. R. Schustera

Městské muzeum Blatná: Přednáška Vlastimila Koldy - doprovodný program k probíhající výstavě

Z doby, kdy J. R. Schuster oblékal uniformu důstojníka rakouské armády a účastnil se v letech 1915 až 1918 válečných operací na haličské frontě, na slovinsko-italské řece Soča, v Srbsku i v albánských horách, se do dnešní doby dochoval početný soubor dopisů, dopisnic a lístků polní pošty, které Schuster posílal domů svým rodičům. Na přednášce Vlastimila Koldy ze Státního oblastního archivu v Třeboni zazní vybrané úryvky z této unikátní a zcela necenzurované korespondence, které charakterizují nejen jednotlivé bojové operace, jichž se Schuster zúčastnil, ale umožňují také nahlédnout do zázemí fronty, do týlu, do polních lazaretů, či do výcvikových táborů pro nové rekruty. Vstupné dobrovolné.