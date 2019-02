Mezinárodní dudácký festival Strakonice .

Čtvrtek 23. srpna

16.00 – Kapitulní síň – Historie dud v Holandsku – přednáška k výstavě dud ze sbírky Jeroena de Groota

20.00 – hradní nádvoří – Dudy málem ve fraku – čeští a zahraniční sólisté s kolegiem plzeňských filharmoniků



Pátek 24. srpna

10.00 – hradní nádvoří – Zpívánky s moldánky – Prácheňáček a jeho hosté hrají a zpívají pro děti a s dětmi

12.30 – hradní nádvoří – Hudební navštívenka zahraničních hostů – koncert dudáckých kapel

15.00 – hradní nádvoří – Za-dudej, dudáčku, jak umíš – pořad jihočeských a západočeských souborů a jejich hostů

16.00 – scéna u Markéty – Piánko Strakonice

17.00 – Lidická/Hrnčířská, Velké náměstí, pivovar, hrad, letní kino – Průvod dudáků městem

18.00 – scéna u Markéty – Shivers Volyně

19.00 – letní kino – Nejen Švanda, i Dudák... aneb Vítejte ve Strakonicích – galakoncert zahraničních souborů.

20.30 – scéna u Markéty – Curlies

22.00 – ulice Katovická, most Jana Palacha, lávka u pivovaru – Dudácké kasací – slavnostní zahajovací ceremoniál, ohňostroj

22.30 – scéna u Markéty – Bajadéra Joy

23.00 – hradní nádvoří – Středověké dudy na hradě i v podhradí – historické dudácké soubory z Čech, Slovenska, Rakouska a Holandska.

23.00 – pivovar – Alou vivat, budem pívat – pijácké písničky v podání chodských a strakonických muzikantů



Sobota 25. srpna

9.00 – kostel u sv. Markéty – Poutní písně a hudba – duchovní dudácká hudba z Čech, Rakouska a sousedních zemí.

10.00 – pivovar – Ondrášek Frýdek Místek

10.00 – hradní nádvoří – Komu se nelení, tomu se zelení... – regionální pořad souborů, dudáckých muzik a dudáků ze Strakonic

10.00 – scéna U Markéty - AegeanFolk Dance Group Turecko

11.30 – scéna U Markéty – Hailander Holandsko

11.30 – pivovar – Robson´s Choice Velká Británie

12.30 – scéna U Markéty – Bagad Elven Francie

12.30 – pivovar – Chodský soubor Mrákov

12.30 – Rytířský sál – Čarování na dudácké píšťale – pořad českých a zahraničních dudáků sólistů

13.00 – hradní nádvoří – Polka jede! – taneční vizitka zahraničních souborů

14.00 – pivovar – Neilston & District Pipe Band Velká Británie

14.00 – scéna U Markéty – Spojené Huky Slovensko

14.00 – Maltézský sál – Zlatá brána otevřená – hravý pořad pro malé děti, v němž si při dudách společně zazpíváme, zahrajeme i zatančíme

14.30 – III. hradní nádvoří – Prezentace výrobců dud a bordunových nástrojů

14.30 – hradní nádvoří – Dostaveníčko českých dudáků pod Rumpálem – pořad jihočeských a západo-českých souborů a hostů

15.00 – scéna U Markéty – Mick Loos Německo

15.00 – Rytířský sál – Do kolečka neboli Umadum – zapomenutý dudácký rukopis z Chebska z počátku 19. století

15.30 – pivovar – Ondřej a Lucie Tryhukovi

16.00 – scéna U Markéty – „Maria Lätäretu“ Folk ensemble Rumunsko

16.30 – pivovar – Wisieloki Rawicz Polsko

17.30 – scéna u Markéty – Chip&Co Praha

18.00 – pivovar – Emsemble Unisonus Rakousko

19.00 – scéna u sv. Markéty – Pipes and Pints Praha

19.00 – pivovar – Radost Kamenný Újezd

19.00 – scéna U Markéty – Dick O´ Brass Praha

19.30 – letní kino – Ej, dudy moje! – galakoncert zahraničních souborů

20.30 – pivovar – Hynek a Patrik Hradečtí

21.30 – pivovar – Budus České Budějovice

21.30 – hradní nádvoří – Ohnivé dudy – noční show s dravou punk-rock-medi-eval muzikou a ohněm

22.00 – scéna u Markéty – Claymore Štětí

22.30 – kulturní dům – Hopsasa, hejsasa, každej se natřásá – dudácký bál s výukou tanců pro každého, vystoupí domácí i zahraniční muziky



Neděle 26. srpna

9.00 – kostel sv. Markéty / Palackého náměstí – Mezinárodní dudácká mše

10.00 – pivovar – Budus České Budějovice

10.00 – hradní nádvoří – Jsme malí, ale šikovní – pořad dětských folklorních souborů

10.30 – Rytířský sál – Du-dácké kontrasty aneb Dudy se představují v nejrůznějších hudebních žánrech

10.30 – scéna U Markéty – Banda De Gaitas „NOVA ERA“ Španělsko

11.00 – pivovar – Ponitran Slovensko

11.30 – scéna u sv. Markéty – Ivykos Řecko

13.00 – Lidická / Hrnčířská, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, hrad, letní kino – Průvod dudáků městem

15.00 – letní kino, hradní nádvoří – Galakoncerty zahraničních souborů