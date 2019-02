LiStOVáNí.cz s Lukášem Hejlíkem

Kavárna KCAŽ Blatná: Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna.

Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“ Hejlík: „Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“