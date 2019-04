Výstava voskových figurín s názvem Lidé z vosku zavítá od 15. do 21. dubna do Strakonic. K vidění bude v sále U Kata denně od 10 do 18 hodin. Jde o unikátní panoptikum voskových figurín lidských bytostí – anatomické anomálie, které inspirovaly mnohé tvůrce filmových hororů. Ve všech případech se jedná o figuríny osob, které skutečně žily.