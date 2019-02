Konec večírku

Vernisáž výstavy Lawrence Wells

Galerie Na Shledanou, Volyně

Nahá opice jde ven, začne jí být zima a všichni se jí smějí. S uměním je to stejné. Existuje mimo jazyk, je obnažené, a když je dobré, vystavuje se nebezpečí a mnozí lidé nevědí, co na to říct.“, říká k umění malíř Lawrence Wells (*1965). Autor patří k první vlně Američanů, kteří se usadili v Praze na začátku 90. let. Pracuje v ateliéru v bývalé industriální oblasti pražských Vysočan a nadále vystavuje v Evropě i USA. Výstava potrvá do 14. října 2018.

Otevírací doba:

Pondělí zavřeno

Květen až září: Úterý až neděle 9 až 17 hodin

Říjen až duben: Pondělí až pátek 9 až 16 hodin, sobota 11 až 17 hodin, neděle zavřeno