V minigalerii U zubaře ve Vodňanech je k vidění výstava obrazů Jaroslava Hankovce z Číčenic s názvem Jihočeské motivy.

Otevřeno: Pondělí, úterý a středa od 7 do 15.30, pátek od 7 do 13 hodin. Sobota a neděle zavřeno. Trvá do 31. května.