Iva Janžurová jako Božská Sarah

Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný text a zvažovala své síly, kdy se do něj pustit. Příběh posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje Alice Nellis jen krátký čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala ve Stavovském divadle Audienci u královny. Hrají Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič.