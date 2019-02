Hitler už je tady zas, zatím naštěstí jen v divadelní komedii. Tu uvede ve Strakonicích Divadelní společnost Jana Hrušínského.

Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku na trávníku Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého zájmu všech kolemjdoucích. Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na náš současný svět on? A jak se zachovají média? A co všechno se z toho stane?

Adaptace stejnojmenného bestselleru. Tragikomedie, která si brilantně pohrává s představou, co by bylo, kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale třeba jen usnul...

Hrají Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal Kern, Miluše Šplechtová, Martin Sitta, Tereza Němcová; ve filmové dotáčce: Daniela Drtinová, Lea Surovcová, Václav Kopta.

Překlad románu: Michaela Škultéty. Režie a dramatizace: Matěj Balcar