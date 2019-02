5. ročník hip-hop festivalu, soutěž v break dance, graffiti Jam a zahraniční DJ´s z Finska, Dánska, Francie se bude konat ve Strakonickém domě dětí.. Organizátoři nezapomínají ani na mladou generaci, a tak se návštěvníci mohou těšit na 2 vs 2 South Rocks Kids Battle do 14 let včetně, který už kolem 11. dopoledne zahájí celou akci.