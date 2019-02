Festival ProTibet

Společenský sál ŠK Strakonice: I tentokrát vás čeká filmová nabídka s tibetskou a buddhistickou tematikou. Poprvé nás čeká výstava fotografií z rozvojové pomoci tibeťanům v Tibetu a v indickém exilu obecně prospěšné organizace MOST. V rámci festivalu proběhne také křest malé spirituální knihy Michala Štěpánka Světlo v klíčové dírce s ilustracemi Nely Korbelové. Knížku lze předkoupit spolu s dalšími odměnami na Startovači a tím podpořit její vznik. Těšit se můžete také na prodej tibetských výrobků z indického exilu, pohodovou, přátelskou atmosféru a pestré a chutné občerstvení od Jana Juráše. Vstupné je dobrovolné.

Program:

16:00 - Zahájení

16:10 - Dalajláma - Síla pravdy

17:30 - Tání v Tibetu

18:30 - Ohlédnutí za minulými ročníky festivalu

19:00 - Křest knížky Světlo v klíčové dírce + autorské čtení

19:45 - Jaro, léto, podzim, zima... a jaro

Výtěžek z letošního festivalu (dobrovolné vstupné a prodej výrobků) poputuje na podporu tibetských dětí, konkrétně na vzdělání tibetských dětí ve vesničce Tibetan Homes Foundation v Mussoorie v severní Indii. V této vesničce našly útočiště děti, které utekly z Tibetu za vzděláním. Žije v ní přes 2500 Tibeťanů ve věku od 7 do 19 let. Pravidelně chodí do školy, kde studují všechny moderní předměty včetně tibetštiny, hindštiny a angličtiny v souladu s jejich kulturou. Společně jim pomáháme v jejich cestě za vzděláním.