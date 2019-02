Energická smršť v kulturáku

Koncert E!E, The Fialky a Totální nasazení

Dům kultury Strakonice

TURNE!EČKO Kazoo or die! (Totální nasazení, E!E, The Fialky). Totální nasazení, které na společné koncertní šňůře s E!E a The Fialky představí i zbrusu nové CD/LP vyráží už dvacátým devátým rokem na turné. Tentokrát kapela navštíví celkem 16 měst (Čechy, Morava, Slovensko) a 14 kulturních domů. Čekají nás více než tři hodiny neskutečně energické smršti, protože Totáči, E!Ečka a The Fialky jsou prostě zabijáci ve svém oboru."