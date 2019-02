Hrají Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Helena Karochová, Vojtěch Záveský. Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka Evy Mearová je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé z branže, stárnoucí hereckou krásku Toby a věčně neúspěšného herce Jimma, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu životu patří i o deset let mladší milenec, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl svojí vlastní střechu nad hlavou. V této společnosti, podpírající se navzájem láskou a humorem, je jediný zdravý proutek Polly, nedospělá dcera Evy Mearové, která je dospělejší než její matka a všichni její kamarádi. Svojí kurážnou povahou ukáže matce správnou cestu, jak žít. Drobečky z perníku je dojemná komedie a jedna z nejlepších her klasika amerických komedií Neila Simona. “Smích přes slzy“ - i tak by se mohla tato komedie jmenovat.