Do kina za historií

Colette: Příběh vášně

Historické drama. Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského světa svého manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem...