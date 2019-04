Do kina za Čtyřlístkem

Velké dobrodružství Čtyřlístku

Kino Oko

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější? Vstupné 130 korun, děti do 15 let 110 korun.