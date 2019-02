Doprovodný program k výstavě. S psycholožkou Evou Šimotovou o všem, co jste kdy chtěli vědět o vlastní identitě: "Identita je něco, co mají, měli by mít, nebo hledají všichni lidé. Identita je něco, co mohou lidé mít, aniž by si to uvědomovali. Identita jako pocit svébytnosti, jedinečnosti, odlišitelnosti od druhých. Identita jako autenticita, integrita, sebedefinování. Identita jako spojení našeho zaměření na budoucnost s prožívanou přítomností a prožitou minulostí. Identita jako příběh, který vyprávíme jiným i sobě." Vstupné je dobrovolné.