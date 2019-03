2. prázdninový turnaj v Člověče, nezlob se!

Sokolovna Radomyšl

Maminky, tatínci, dědové i tetičky a vůbec všichni jsou zváni na 2. prázdninový turnaj ve společenské stolní hře Člověče, nezlob se! Hraje se bez rozdílu věku, děto do 5 let za pomoci dospělých. Semifinále a finále se hraje o ceny. Hlavní výhra je poukaz do hračkárny.