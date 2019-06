Chelčický domov sv. Linharta se 8. a 9. června zapojil do akce Víkend otevřených zahrad. V sobotu 8. června je program od 8 do 19 hodin, v neděli 9. června od 8 do 16 hodin. Komentované prohlídky domova, akce, ochutnávky, po oba dny možnost prohlídky Památníku Petra Chelčického.