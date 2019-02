Blatenský fotofestival na téma IDentita

12. ročník Blatenského fotofestivalu, který se bude konat o víkendu 16. a 17. září, bude tentokrát na téma IDentita. V městském muzeu, na zámku, v kostele Nanebevzetí Panny Marie a U Bílého lva se můžete těšit na fotografické výstavy, setkání s tvůrci, přednášky, diskuze i bohatý doprovodný program. Po celý víkend bude znít hudební doprovod francouzské zpěvačky Aude Martin. Například v městském muzeu to bude kolektivní výstava významných českých fotografů na zmíněné téma fotofestivalu. Vystavovat budou Milena Dopitová, Jolana Havelková, Alena Vykulilová, František Dostál, Miroslav Němeček, Lenka Bláhová, Jakub Jurdič a Marek Matušík. K vidění bude v sobotu 16. září od 9 do 18 hodin a v neděli 17. září od 9 do 17 hodin, dále pak až do 12. listopadu vždy od 10 do 17 hodin.