KDE: Bechyně

Na romantický podzimní výlet se můžete vydat údolím podél potoka Židova strouha nedaleko Bechyně. Potok při ústí do Lužnice lemují skalní masivy. Pod Bechyní, kde se nachází poslední úsek potoka pramenícího od vsi Bzí, najdete komplex skal a jeskyní, nejhezčí část výletu. Z Bechyně se můžete vydat na třináctikilometrovou vycházku od Dlouhého mostu po modré turistické značce do Nuzic, odtud stále po modré k památníku Židova strouha a po modré až na rozcestí pod Hodonicemi. Tam budete pokrčovat po žluté podél potoka kaňonem. Cestou potkáte např. památkově chráněný kamenný hodonický most. Dostanete se za čas zpět na modrou turistickou značku. Kaňon patří od roku 1988 mezi přírodní památky.