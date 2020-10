Tip na výlet: Temná historie Šakvic

Nespočet krásných míst má jižní Morava a je velmi lehké se do této tajemné dámy zamilovat. Ale každé plus má i své minus. A protipólem radosti je smutek. Co se týká jižní Moravy, smutek nese jméno Šakvice.

Nádraží Šakvice. | Foto: Deník / Petr Škotko