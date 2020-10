KDE: Třeboň - Stará Hlína - Nová Hlína - Třeboň

Rybník Rožmberk nechal postavit Jakub Krčín v 16. Století. Vodní plochu 489 ha lze obejít z Třeboně od nádraží po červené turistické značce podél romantické Zlaté stoky

k Rožmberské baště. Odsud se vydejte po cyklostezce mezi Novými rybníky u Smítky a Hodějovickým rybníkem do obce Stará Hlína, kde je k vidění starý zděný kamenný most z roku 1781 a odtud do obce Nová Hlína přes další historický most, také z roku 1781, vedoucí přes rybník Vítek. Odsud se po cyklistické stezce Okolo Třeboně, po níž vede modrá turistická značka, dostanete zpět do města Třeboň.