Ještě do neděle 21. února můžete na youtube kanálu jindřichohradeckého KD Střelnice vidět záznam divadelního představení společnosti Jablonský s názvem Poprask na Laguně. Lidová komedie podle Carla Goldoniho je plná rvaček, temperamentu a žárlivých rybářů a jejich protějšků. Tři páry se díky pomluvám ocitají ve svízelných situacích a čelí životním zkouškám. Těšte se na řevnivost vdavekchtivých žen, italskou „horkou krev“ a překvapení čekající na muže vracející se od moře.

Divadlo zve na online pořad

Další nový online formát přichystalo táborské Divadlo Oskara Nedbala. V neděli 21. února v 19 h vás čeká online setkání s architekty Monikou a Martinem Krausovými, kteří stáli za rekonstrukcí divadla. Při pořadu Rekonstrukce očima architektů si s nimi divadlo projdete, uslyšíte vše o práci, kterou zde vykonali, použitých materiálech, čím byla rekonstrukce inspirována. Následovat bude online diskuze s diváky. Prohlídku a rozhovor si pustíte přes web či facebook divadla, následně bude umístěna na youtoube kanále divadla. Kdo bude chtít dobrovolně přispět, může zaplatite-vstupné 200 Kč přes web divadla.

Výstava ve vitríně

Protože se do Městského muzea Blatná nyní nepodíváte, přichystala kurátorka Pavlína Eisenhamerová výstavu do vitríny blatenského infocentra, která má alespoň takto zprostředkovat pravidelnou dávku umění. Nahlédnete tak např. do depozitáře muzea, seznámíte se s místní i přespolní tvorbou. Do pátku 19. února si můžete prohlédnout lepty Hany Storchové. Díla se mění vždy po týdnu v pátek. Následovat budou ukázky prací např. Jana Hály, Karla Hildprandta, Antonína Řehoře, či Kláry Jánské.