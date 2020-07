Kdy: 4. července od 18 h

Kde: Holkov, letní parket

Za kolik: 490 Kč

Největší open parket na jihu Čech, Holkov, otevírá v sobotu 4. července. Po celé léto až do 5. září se zde budou konat živá vystoupení a taneční večery různých žánrů. Jako první zde vystoupí tuto sobotu kapela Tři sestry, která vyrazila na turné Gambrinus 11° tour, začíná koncertovat od 18 h, areál je přístupný o hodinu dříve. Vstupné 490 Kč.

Móda a dobroty na náměstí v Třeboni

Kdy: 4. a 5. července od 10 do 18 h

Kde: Masarykovo náměstí, Třeboň

Za kolik: Zdarma

Módu nejen dámskou, kabelky, tašky, šperky, bižuterii a doplňky najdete v sobotu a v neděli 4. a 5. července na Masarykově náměstí v Třeboni. Od 10 do 18 h se tam koná Mint Market. K zakoupení budou i delikatesy. Vstup na trh je zdarma.

V loutkovém divadle děti čeká pohádka

Kdy: 4. července od 15.30 h

Kde: Třeboň, Loutkové divadlo

Za kolik: 90 Kč

Dětské představení Zlatá rybka uvidíte v rámci Pohádkové Třeboně, festivalu pohádek pro děti, v sobotu 4. července. Inscenaci přiveze Divadlo loutek Karlovy Vary. Přijďte od 15.30 h do loutkového divadla v Třeboni. Vstupné na místě 90 Kč. Děti do tří let zdarma.

Přivítejte léto

Kdy: 4. července od 14 h

Kde: Staré Prachatice, Ostrov

Za kolik: Zdarma

Staroprachatský a Ostrovský spolek pořádají na sobotu 4. června od 14 h Vítání léta ve Starých Prachaticích, Ostrově. Děti si užijí soutěže, skákací hrad, bude se střílet ze vzduchovky nebo rýžovat zlato. Kynologové předvedou svou práci. Občerstvení zajištěno.