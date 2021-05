Až do konce května si můžete podívat na online výstavu Muzea středního Pootaví Strakonice a prohlédnout si absolventské práce žáků ZUŠ Strakonice z pohodlí a klidu domova. Uvidíte malby, kresby i keramické výrobky, které žáci zhotovili pod vedením Mgr. Ivany Schwarzové. Prohlídku výstavy spustíte přes facebook muzea.

Přes QR kód na koncert

Protože ne vše kulturní se vejde do online prostoru, přišli hudebníci z Police Symphony Orchestra z Police nad Metují s projektem Na viděnou! Po Jindřichově Hradci najdete rozmístěné do výlepových ploch výtvarně zpracované plakáty s QR kódem, díky němuž se ocitnete na koncertě. Když kód načtete mobilním telefonem, uvidíte skladby v podání toho orchestru, každou v jiném koncertním provedení.

Výstava pod širým nebem

Od minulého víkendu se v Bechyni koná již 2. ročník výstavy pod širým nebem keramických plastik. Vytvořili je žáci keramického oboru SUPŠ Bechyně. Jejich umělecké práce si prohlédnete až do 30. září.

Férová snídaně v přírodě

V sobotu 8. května se můžete v Třeboni zúčastnit férové snídaně, piknikové akce, která se koná na Světový den fair traide. Tou podpoříte pěstitele po celém světě. Posnídat můžete kvůli hrozbě nemoci covid-19 ne hromadně, ale s nejbližšími na výletě v přírodě. „Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky,“ vzkazují organizátoři. Na piknik si sbalte lokální a fairtraidové dobroty. Nezapomeňte na roušky a respirátory a dodržujte rozestupy.

Výstava klientů dílny sociálně-terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta

Až do 28. května najdete v sloupové síni Městského úřadu Vodňany prodejní výstavu obrazů Pestrobarevné úsměvy. Jejich autory jsou uživatelé Sociálně-terapeutické dílny Chelčického domova sv. Linharta. Výstava se koná k výročí 11 let od jeho založení. Koupí obrazu podpoříte činnost domova. Městský úřad Vodňany je momentálně otevřen pondělí, středa od 8 do 11 h a od 12 do 17 h, v úterý, pátek od 8 do 10.30 h. Ve čtvrtek a o víkendu je zavřeno.

Cyklovýlet za zvířaty

V neděli 9. května se můžete vypravit z Netolic do Zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou na kole. Vyjíždí se v 8 h ráno od netolické radnice. Čeká vás cyklovýlet dlouhý 55 km se spoustou zastávek. „Trasu zvládne každý, budeme na sebe navzájem čekat,“ vzkazují pořadatelé. S sebou je potřeba dobrá nálada, svačina s pitím, peníze na vstup do zoo, zakoupení zmrzliny atd. „Akce se koná na vlastní zodpovědnost! V případě špatného počasí se posune na jiný den,“ upozorňují pořadatelé.