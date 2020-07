Kdy: 25. července od 8.30 h do 16.30 h

Kde: Lenora

Za kolik: Zdarma

Tradiční Slavnost chleba se koná v sobotu 25. července v Lenoře. Bude se péct chleba, placky, houstičky v obecní historické peci. Čeká vás také pečení obřadního pečiva a dílničky s pečením. Sklářské muzeum v Lenoře bude mít u této příležitosti den otevřených dveří v brusírně skla. Na infocentru si prohlédnete výstavu Pod hladinou v novém infocentru. Nebudou chybět stánky, občerstvení a řemeslníci či střílení z kuše. V 8.30 h se bude soutěžit o nejlepší guláš, výherce se dozví výsledek ve 13 h. Zahrají vám Šumaváci. Těšit se můžete na podívanou v podobě Muzikohrátek pro děti i dospělé i další vystoupení. Ve 14 h vystoupí Walda Nerušil a Malevil Band. V 16 h zahraje dechová kapela Šumavanka. Vstup zdarma.

Most uvidíte z řeky Otavy

Kdy: 25. července

Kde: Písek



V sobotu 25. července se uskuteční na Kamenném mostě v Písku Malá letní slavnost. Připravené budou komentované prohlídky mostu přímo z hladiny řeky Otavy. „Průvodcem plaveb bude písecký památkář Jiří Hladký,“ zve za pořádající spolek Přátelé Kamenného mostu Lenka Krejčová. Pramice budou vyjíždět v 17.30, v 18.15 a v 19 hodin. Kapacita je omezená, každé vyjížďky se může zúčastnit maximálně devět pasažérů. Proto je třeba zarezervovat místa co nejdříve na mailu lenkakrejcova.vsp@seznam.cz. Na mostě bude instalovaná netradiční Výstava na zábradlí, jejíž komentovaná vernisáž se uskuteční od 20 hodin s jejím autorem Jiřím Hladkým. Po setmění kolem půl desáté se bude promítat výběr málo známých píseckých záběrů pod názvem Celuloidové tajemství.

Saturnin míří do Volar

Kdy: 26. července

Kde: Volary

Za kolik: 160 korun



Marešova divadelní společnost vyráží s hrou Můj sluha Saturnin po jižních Čechách. Uvidíte ji například v neděli 26. července v 19 hodin v kině Volary. Inscenace vznikla na motivy knihy Saturnin Zdeňka Jirotky. Text upravil Miroslav Mareš. Ten se také objeví v hlavní roli geniálního a věrného sluhy Saturnina. Vstupenku zakoupíte v Infocentru Volary. Cena 160 Kč.

Oslavy Dnů jihočeské lidové architektury

Kdy: 25. a 26. července

Kde: Lužnice a Bošilec



V pátek od 16 hodin bude v sídle Muzea lidové architektury Ludmila odhalen Bludný kámen vynálezce Franty Čecha, spolu s Českou pohádkovou akademií a Klubem českých turistů. Současně zde bude pokřtěna turistická vizitka skanzenu Ludmila a předvedeny nejzajímavější exponáty muzea. V sobotu 25. července můžete od 10 hodin zajít do Muzea v Lužnici i s dětmi a užít si celodenní program, který zahrnuje zejména ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, komentované prohlídky expozic muzea, projekci, tematické výstavy a prezentace, hry pro děti a také možnost posezení ve dvoře s občerstvením. Můžete si vyzkoušet jízdu na trakači nebo na vozíku, chůzi na chůdách, zasoutěžit si, zazpívat nebo se i nechat stylově vyfotit. Vstupné je v tento den pouze poloviční a prvních 20 návštěvníků dokonce dostane vybraný nápoj zdarma. V neděli 26. července se pak můžete přidat k naší vlastivědné vycházce Okolo Bošilce. Vychází se v 10 hodin z bošilecké návsi. Cesta je dlouhá 12 km a má celkem 15 zastavení s odborným výkladem. Uvidíme tři starobylé návsi a doporučujeme vyfotit si zde ty nejhezčí statky, protože fotky lze do konce srpna zaslat do fotografické Soutěže s Deníkem. Záštitu nad touto soutěží převzal náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Folkový pluháč

Kdy: 25. července

Kde: Pluhův Žďár

Za kolik: 250 korun

13:00 Malá scéna (zámeček, patřící rodu pana prezidenta Beneše):

Luboš Hrdlička

Eva Blondýna Suková

Jiří Smrž a Ben Lovett

(Zvuk: Jiří Kolář)

16:00 Velká scéna (areál Penzionu U Zámku)

Flow Track

Ve čtvrtek v pět

Spolektiv

Epydemye

Pavlína Jíšová a Bababand

MLP Komorní orchestr

Kdy: 24. července

Kde: Kvilda

V rámci koncertu v kostele sv. Štěpána v obci Kvilda vystoupí od 19 hodin: Markéta Stivínová - flétna Kayoko Zemanová - housle Miroslav Vilímec - housle.

Po Jordánu poplují středověké lodě

Kdy: 24. července

Kde: Tábor

Středověkou lodí se po rybníku Jordán v Táboře povezete v pátek 24. července. Člun vyplouvá od 14 h od Sokolské plovárny. Jedná se o unikátní repliku středověkého rybářského říčního člunu. Program nově oživí prezentace parního pohonu v lodích a komentovaná přehlídka modelů lodních kanonů a pevnostních protilodních děl. Na souši si poslechnete živé vystoupení hudební skupiny Dei Gratia, čeká vás také ukázka výroby rybářských sítí a dílna. Novinkou bude prezentace parního pohonu a přehlídka lodních děl.

Chinaski zazáří pod širým nebem





Kdy: 25. července

Kde: Strakonice

Za kolik: 550 korun



V sobotu 25. července vystoupí pod širým nebem ve Strakonicích kapela Chinaski. Kapela vzhledem ke koronavirové krizi musela změnit plány a místo na velké festivaly vyrazila po česku na menší koncerty. Přijďte ve 20 h do letního kina.

Do Protivína míří hvězdy

Kdy: 24. a 25. července

Kde: Protivín

Za kolik: 450 korun

Protivínské kulturní léto přivítá v pátek a v sobotu 24. a 25. července spoustu kapel. V areálu pivovaru Platan vám v pátek zahrají kapely Wohnout a Horkýže Slíže. Následující den vystoupí kapela Škwor. Koncerty začínají vždy v 18 h. Vstup je umožněn od 17 h. Zaplatíte 450 Kč.

Cirk La Putyka míří do Písku

Kdy: 26. července

Kde: Písek

Za kolik: 350 korun

Novocirkusové uskupení Cirk La Putyka navštívíte v Písku v neděli 26. července. Přivezou s sebou projekt Kaleidoscope, který vznikl z touhy po venkovním představení. Nová show nabídne dynamiku, kouzlo okamžiku, šílené skoky, taneční choreografii, závěsnou akrobacii a skoky a lety na trampolíně. Hypnotické obrazy, zábavu, hudbu, tradiční cirkus v kombinaci s mladou krví si užijete pod širým nebe letním kině. Hraje se od 21 h. Cena 350 Kč.