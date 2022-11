Vychutnejte si Andělskou Hlubokou

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Edwin Otta

Festival desítek kulturních, charitativních a církevních akcí pro malé i velké, bez kterého si Hlubočtí už ani nedokáží advent a Vánoce představit, to je Andělská Hluboká. Letos odstartoval její šestý ročník.Hlavní program je pro návštěvníky připravená na náměstí a v sobotu 26. listopadu se tu lidé mohou od 11 do 20 hodin sejít na trzích. Od 13 do 17 hodin k přátelským setkáním a nákupům budou znít i koledy.

Nejmenší si jistě rádi nechají pokreslit obličej a zavítat mohou tak do vánoční dílny Hluboká v pohybu.„Od soboty 26. listopadu a další dva víkendy mohou také děti odpoledne přinést do našeho kostela svatého Jana Nepomuckého dopis Ježíškovi a stéblo slámy do jesliček, aby Ježíškovi bylo teplo,“ zve farář hlubocké farnosti Tomas van Zavrel.

Ve slavnostní duchu se ponese i první adventní neděle. Ve 13 hodin se náměstím rozezní koledy, své vystoupení mají nechystané i Townshend International School, pěvecký sbor Slavíčci z Hluboké a zazpívat přijdou idětičky z místní mateřské školky. Nedělní program vyvrcholí v 17 hodin rozsvícením vánočního stromu a zpíváním koled s kapelou Zlatý Skořápky. Od dopoledních hodin se na náměstí budou konat trhy provoněné adventní náladou.