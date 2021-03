V pátek 12. března uslyšíte v 7.21 h online premiéru symfonické skladby Smrtihlav 2020 kytaristy a skladatele Lukáše Sommera. Natočil ji s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín na její objednávku. „Vznik CD podpořil matematik a filantrop Karel Janeček. Vzhledem k magickému číslu 21 a 12 jsme se s Karlem dohodli, že online premiéru uskutečníme symbolicky 12. března v 7.21 hodin ráno,“ řekl. Pokud online premiéru nestihnete, můžete si ji pustit i později na youtube, kytaristově facebookovém profilu nebo facebooku Karla Janečka.

Komedii uvidíte i doma v obýváku

Nemusíte do divadla, abyste zhlédli představení. Záznamy her Divadelního společnosti Jablonský můžete vidět i v březnu díky spolupráci s jindřichohradeckým KD Střelnice. Do neděle 14. března si pustíte na webu jindřichohradeckého kulturního domu, jeho facebooku a youtube kanálu komedii Dámský krejčí.

Epydemye hraje z rozhlasu

Každou sobotu zní pravidelně z vltavotýnského veřejného rozhlasu hudba, která oživí v ulicích Týna nad Vltavou odpoledne. Poslouchat můžete vždy od 14 do 14.30 h. Tentokrát, 13. března, hraje kapela Epydemye.

Loutkový festival virtuálně

Šestý ročník festivalu loutkového divadla Brněnských loutkotoč můžete navštívit, i když jste z jihu Čech. Koná se totiž v sobotu 13. do neděle 14. března do 24 h online. Na youtube budete moci sledovat od 13 h pohádku Zvířátka a loupežníci Dřevěného divadla, ve 14 h následuje představení Opice a strom, Ruda Hancvencl a Vozichet zahrají v 15 h hru O zvířátkách a v 16 h je vystřídá Bažantova loutkářská družina a představení Zmatek nad Zmatek. Vstupné dobrovolné.