Autorská výstava Alexandra Bryksa

KDY: Do 26. ledna 2020

KDE: Maltézský sál a Sál U Kata, strakonický hrad

ZA KOLIK: Zdarma

Autorská výstava malířky Alexandra Bryksa trvá do 26. ledna 2020. Ve dnech od 23.12.2019 do 6.1.2020 bude výstava z technických důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení MěKS Strakonice. Maltézský sál a Sál U Kata Otevírací doba: ÚT - NE, 9:00 - 16:00 hod.

Bílé Vánoce

KDY: Do 26. prosince 2019

KDE: Černá kuchyně strakonického hradu

ZA KOLIK: 20 a 10 korun



Tradiční vánoční výstava přiblíží nejvýznamnější tradice a zvyky udržované od adventu až po Tři krále. Těšit se můžete na Sv. Barborku, Lucku, Mikuláše i Štěpána. Dozvíte se o koledách a koledování, co to bylo chození s bukačem, jak vypadala sváteční tabule, stromeček či pastýřské troubení. Nebudou chybět ani betlémy, perníky, jmelí a příchod Tří králů.

Součástí bude také oblíbená výstavka vánočních stromků, které ozdobí místní i okolní mateřské a základní školy či domovy seniorů. A rukodělná dílnička s výrobou papírových ozdob.

Otevřeno: út – pá: 9 – 16 h; so, ne a svátky: 13 - 16 h

Procházka do Katovic a okolí

KDY: Neděle 15. prosince v 9.30 hodin

KDE: Na nádvoří strakonického hradu

ZA KOLIK: Zdarma



Sváteční putování v délce cca 15 kilometrů v okolí Strakonic (Virt, Střela, Katovice).

Živý betlém

KDY: Neděle 15. prosince v 16 hodin

KDE: RC Beruška Strakonice

ZA KOLIK: Zdarma



Dětské představení o zrození Ježíška, zpívání koled, nadílka dárků pro děti.