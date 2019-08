Motorky opět pojedou Šumavou

KDY: Sobota 10. srpna, od 11 hodin

KDE: Strakonický hrad

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Již V. vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou O pohára ČZ 100 od 11 hodin na nádvoří strakonického hradu. Nenechte si ujít výstavu soutěžních motocyklů. Dojezd závodu je cca v 15.30 hodin opět v prostorách hradu.

Český fousek ukáže, co umí

KDY: Sobota 10. a neděle 11. srpna, od 8 hodin

KDE: MS Mnichov Krty

ZA KOLIK: Vstupné platí jen účastníci soutěže



Klub chovatelů českého fouska pořádá ve dnech 10.a 11. srpna soutěž v loveckých disciplínách v mysliveckém spolku Mnichov-Krty. Kdo by chtěl uvidět lovecké psy v akci při praci v poli nebo na vodě, využijte příležitosti a pozvání pořadatelů na mysliveckou akci a přijeďte k chatě do Mnichova.

Vavřinecké slavnosti

KDY: Sobota 10. srpna, od 13 hodin

KDE: Ve Hrázích, Kraselov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Obec Kraselov připravila na 10. srpna tradiční Vavřinecké slavnosti. Začínají ve 13 hodin Mší svatou v kostele Sv. Vavřince, program pokračuje od 14 hodin ve Hrázích pod názvem Z pohádky do pohádky (Kraselovské Karamelky, Kraselovští ochotníci, Taneční skupina Rozálie, SHŠ Markýz ze Strakonic). Odpolednem provází Eva a Míra. Od 19 hodin hraje skupina Pohoda. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.

Zlatá éra Semaforu

KDY: Neděle 11. srpna, od 18 hodin

KDE: Druhé nádvoří strakonického hradu

ZA KOLIK: Zdarma



Pořad mapující nejslavnější období divadla Semafor, s největšími hity a povídáním o historii legendárního divadla a jeho osobnostech. Z repertoáru - Tam za vodou v rákosí, Pramínek vlasů, Včera neděle byla, Kapitáne, kam s tou lodí, Babetta, Kočka na okně, Ach, ta láska nebeská, Potkal potkan potkana a řada dalších. Účinkují: Magda Křížková-Šebestová a Pavel Skalický.

Toy Story 4: Příběh hraček

KDY: Sobota 10 a neděle 11. srpna, od 17.30 hodin

KDE: Kino Oko, Strakonice

ZA KOLIK: 150 Kč

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

Noční můry z temnot

KDY: Sobota 10. a neděle 11. srpna, od 20 hodin

KDE: Kino Oko, Strakonice

ZA KOLIK: 120 Kč



Horor Noční můry z temnot udělá z letošního léta období hrůzy. Děsivé noční můry a příšery totiž vystoupí z našich nejtemnějších fantazií do skutečného světa. Hlavním úkolem pro partu teenagerů nebude překonat svůj strach, ale přežít. Jako scenárista a producent je pod filmem podepsán výjimečný tvůrce Guillermo del Toro.





Klára Jánská – keramika, obrazy

KDE: Černá kuchyně strakonického hradu

KDY: Do 31. srpna (kromě pondělí) od 9 do 17 hodin

ZA KOLIK: 10 a 20 korun



Výstava obrazů a keramických plastik v černé kuchyni strakonického hradu. Poprvé se ve Strakonicích představí absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy keramické v Bechyni a keramička Klára Jánská. Těšit se můžete na olejomalby a dekorativní keramiku.





Tipy na výlety po okolí

KDY: Do 15. září

KDE: Venkovní panelová výstava na III. nádvoří strakonického hradu

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Výstava vás provede zajímavými místy na dvanácti trasách, které můžete navštívit na kole či autem, sami či s rodinou a dětmi. Mezi tipy naleznete pozvánky do muzeí, na architektonické památky či na duchovní a energetická místa. Každá trasa obsahuje kilometráž, internetové odkazy a tip, kde se dobře najíst. Součástí výstavy jsou i dobové fotografie připomínající 370. výročí založení Měšťanského pivovaru Strakonice.

Kleť a Blanský les na obrazech jihočeských malířů

KDY: Do 18. srpna (9 až 12 a 13 až 17 hodin)

KDE: Městská galerie Vodňany

ZA KOLIK: 10 a 20 Kč



"Kleť, Podkletí, a Blanský les je krajinou malebnou a proto i často malovanou. Málokterá jihočeská hora byla během dvou set padesáti let historie krajinomalby tak často námětem výtvarných děl jako Kleť. Krajina kolem ní po celé generace inspirovala a stále inspiruje malíře odborně vzdělané i amatéry," říká autor myšlenky putovní výstavy JUDr. Svatomír Mlčoch. Soubor vybraných obrazů byl již představen v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Pokaždé byly objevovány dosud nevystavovaná díla. Také třetí pokračování výstavy ve Vodňanech má připravena překvapení – obrazy i autory, kteří na předcházejících prezentacích chyběli. Výstavu jako katalog doprovází kniha obsahující barevné reprodukce výtvarných děl známých, znovuobjevených i zapomenutých jihočeských výtvarníků. Publikaci připravil kolektiv spoluautorů, editovali Svatomír Mlčoch a Kamila Žifčáková a vydal Český svaz ochránců přírody v Českých Budějovicích.

Neumělec Zdeněk Fugas Plachta podruhé NA I VNĚ

KDY: Do 1. září (9 až 12 a 13 až 17 hodin)

KDE: Infocentrum MěÚ Vodňany

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Prodejní výstava, výtěžek bude věnován na charitativní účely.