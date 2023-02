Českobudějovicko

Hvězdná obloha pro rodiny s dětmi

Zdroj: Deník/ Martin Tröster

Kdy: 11. 2., 15.30

Kde: České Budějovice

Za kolik: 140/100 korun

Proč přijít: Toužíte zažít noční hvězdnou oblohu digitálně? Hvězdárna a planetárium České Budějovice má připravený pořad pro rodiny s dětmi od pěti let. Délka pořadu v planetáriu je zhruba 55 minut, vstupenky je možné rezervovat na www.hvezdarnacb.cz.

Malý Mozart

Kdy: 11. 2., 16.00 a 18.00

Kde: České Budějovice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Představte si, jaké by to bylo, kdyby žil Wolfgang Amadeus dnes. Měl by to složité? Jednodušší? Skládal by opery nebo rapoval? Pojďte si zkusit být na chvilku Wolfim a zažijete operu docela jiným způsobem. Rodinné představení určené především dětem od 5 do 12 let. Koná se na Studiové scéně Na Půdě v Dr. Stejskala 424/19.

TERA České Budějovice

Kdy: 12. 2., 9.00 - 12.00

Kde: České Budějovice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: TERA České Budějovice je prodejní výstava zaměřená na výměnu a prodej terarijních zvířat, akvarijních ryb, živého a preparovaného hmyzu, živého a neživého krmiva, rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb. Koná se v DK Metropol na Senovážném náměstí 2.

Monika Žáková - Více světla

Kdy: 11. 2. a 12. 2., od 9.00

Kde: Hluboká nad Vltavou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Dílo Moniky Žákové, které zhlédnete v Alšově jihočeské galerii (v zámecké jízdárně), se v posledních třech letech dostalo do pozice autentické analytické abstrakce. Autorka citlivě pracuje s energií materiálu, jeho fyzickou podstatou a jemnou dynamikou proporce obrazového plánu.