Setkání u dubu

KDY: Sobota 28. prosince od 13 hodin

KDE: Cehnice, na lesní cestě z Cehnic do Dunovic

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Společné setkání nejen občanů Cehnic a Dunovic na rozcestí U dubu. Lidé se sejdou, aby si popřáli vše nejlepší do nového roku. Tradičně se bude vyhlašovat nejmladší a nejstarší účastník akce a nejpočetnější rodina, která na setkání dorazila. Děti si mohou ozdobit perníčky a místní ochotníci si pro všechny připravili pohádku O Červené Karkulce.

Turnaj v ping-pongu

KDY: 28. prosince od 13 hodin

KDE: Mačkov



Mačkovský ping-pongový klub zve na 8.ročník Turnaje v ping-pongu. Turnaj je pouze pro obyvatele a přátele obce Mačkov.

Veřejné bruslení

KDY: Od 23. do 27. prosince od 13 hodin

KDE: Zimní stadion Strakonice



Na na zimním stadionu se od 23. do 27. prosince od 13 do 14 hodin koná veřejné bruslení pro rodiče s dětmi do 10 let. Ve stejné dny od 14.30 do 15.30 hodin pak bude navazovat společné veřejné bruslení.

Travesti show

KDY: 28. prosinec od 19 hodin

KDE: Šenkovna U Václava Vodňany

ZA KOLIK: 200 Kč



Zábavná show. Předprodej vstupenek v restauraci Šenkovna u Václava nebo na tel. čísle 608 405 655

Vodňanská liga sálové kopané

KDY: 29. prosinec od 12 do 17 hodin

KDE: Víceúčelová hala Vodňany

ZA KOLIK: Vstup zdarma





6. kolo

12h Sokolská louka - Siberia

13h 5 Samyc - Seš-lost

14h Chill - OC Delfín

15h Vodňanská drůbež - FC Kapr

16h DG303 - FC Mexico

Šťastný nový rok

KDY: 27. - 29. prosince od 20 hodin

KDE: Kino Oko Strakonice

ZA KOLIK: 130 Kč



Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.