Enigmatické variace na hradu Kašperk

KDY: V pátek 23. srpna od 20 hodin

KDE: Hrad Kašperk

ZA KOLIK: Za 380 korun

V prostorách nejvýše podloženého královského hradu v Čechách (868 m n.m.) se dnes uskuteční závěrečné divadelní představení tohoto léta. Své jedinečné kulisy hrad propůjčí zcela mimořádné hře s názvem Enigmaticke variace. Pro lehce tajemný příběh dvou mužů a nepřítomné osudové ženy snad ani příhodnější prostředí nelze vymyslet… Strhující dialog Martina Stránského s Janem Maleřem chvílemi mrazí, chvílemi bavi a neustále překvapuje. Brilantně chytrá a vtipná detektivní komedie nejhranějšího současného autora Francie E.E.Schmitta na hradě Kašperku, bude výjimečným zážitkem.

Strakonický dudák aneb Hody divých žen

KDY: V pátek 23. srpna od 20.30 hodin

KDE: II. nádvoří strakonického hradu

ZA KOLIK: Vstup zdarma



DS Čelakovský uvede divadelní hru Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák aneb Hody divých žen Láska dvou mladých lidí nemá nikdy jednoduchou cestu. Chudý dudák Švanda jako nezakotvený a rozporuplný romantický hrdina snažící neztratit svoji dívku.

Koncert na zámku Blatná

KDY: V pátek 23. srpna od 19 hodin

KDE: Zámek Blatná



Vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Zazní skladby W. A. Mozarta, J. K. Nerudy a J. V. Voříška.





Pivovar Dudák slaví 370 let

KDY: Sobota 24. srpna od 12 hodin

KDE: Pivovar Dudák Strakonice

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Především rodinám s dětmi je určena akce, kterou k příležitosti 370 let od svého založení na sobotu 24. srpna připravil strakonický pivovar Dudák. Na tento den je naplánováno mnoho divácky atraktivních akcí – koncerty, den otevřených dveří, sportovní odpoledne, na nádvoří se bude konat sraz historických automobilů. Vstupné bude po celý den zdarma. Zároveň budou mít návštěvníci tento den jednu z posledních možností ochutnat nefiltrované výroční pivo 1649. Brány pivovaru budou otevřené od 8 do 14 hodin. Od 12 hodin je kulturní program, od 15 do 17 hodin prohlídka historických vozů značky Trabant. Pivovarští ale také myslí na sport. Zájemci o sportování si mohou vyzkoušet šest druhů různých sportovních odvětví, které budou svou činnost předvádět v prostoru u mostu a směrem na Podskalí.

Zpracování vlny a mléka

KDY: V sobotu 24. srpna od 10 do 17 hodi

KDE: Mlýn Hoslovice

ZA KOLIK: 25 a 50 Kč

Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky zpracování mléka a vlny (stloukání másla, ochutnávky tvarohových pomazánek, zpracování vlny na kolovrátku, česání vlny apod.). Nebude chybět ani předávání dožínkového věnce, řemeslný jarmark a rukodělné dílničky pro děti. Akci doplní tradiční pečení chleba spojené s ochutnávkou, komentované prohlídky a pouštění mlýnského kola. Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.