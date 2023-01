Vydejte se do světa hýbacích knih

Hýbací knihy Vojtěcha Kubašty vystavují v Městském muzeu v Blatné.Zdroj: Archiv Městského muzea Blatná

Přijďte si nostalgicky zavzpomínat na pohádkové knihy dětství mnoha z nás. V Městském muzeu Blatná vás od pátku do neděle od 10 do 17 hodin čeká kompletní výběr z díla Vojtěcha Kubašty (1914-1992) – grafika, ilustrátora a světově proslulého tvůrce dětské prostorové knížky.

O tvorbě Vojtěcha Kubašty se v posledních letech začíná opět mluvit. Albatros znovu vydal Kubaštovy knihy a betlémy. O jeho díle se pořádají výstavy. Na té v Blatné uvidíte do 28. ledna 2023 více než stovku exponátů ze sbírky Jana Marouška, a to nejen slavné Kubaštovy pop-up knihy, ale také jeho grafické cykly, práce pro různá nakladatelství, ilustrace, pohlednice a drobné tisky, reklamní materiály a betlémy. Kromě cenné sbírky schované za vitrínami si můžete přečíst, prohlédnout a osahat znovu vydané pop-up knihy i se svými dětmi či vnoučaty. Na výstavě nechybí čítárna a malý tvořivý koutek.

Kubašta vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, nejprve se věnoval knižní grafice a ilustraci dětských knih. Později začal navrhovat knihy prostorové, které byly přeloženy do sedmatřiceti jazyků a byly určeny především na vývoz do zahraničí. Spolupracoval i s Waltem Disneym, pro něhož vytvořil prostorového Bambiho nebo Knihu džunglí.

Vstupné do muzea je 50/25 Kč.