Festival poezie a mluveného slova vrcholí

Zajděte si poslechnout poeziiZdroj: Jaroslav Kreisinger



Strakonické Dny poezie a mluveného slova Slovoslet pokračují až do soboty 15. října. V pátek 14. října můžete zajít na pásmo autorského čtení, hudby a promítání Se stínem jsme sami, které najdete od 18 h v čajovně Na Půdě. Vstupné bude dobrovolné. Rodiny s dětmi mohou vyrazit v sobotu 15. října do Šmidingerovy knihovny Strakonice a do Muzea Středního Pootaví. Od 14 h bude ve společenském sále Divadlo ToTem hrát dětem pohádku O Nirdhanatovi. Od 14 do 17 h se v muzeu zúčastníte zážitkové hry Staré pověsti strakonické. V oddělení pro děti strakonické knihovny budete od 14 do 16 h tvořit skládací knížky, vyrábět štěrchací loutky můžete mezi 15. a 16. h ve společenském sále. V oddělení pro děti přichystala zážitkový program pro rodiny Barevný svět Petra Kadlecová. V čajovně Pod Stolem se v sobotu 15. října od 19 h představí básníci Strakonicka Malota, Staněk, Gottwald a nebude chybět ani hudební Marjari sólo.