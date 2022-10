Svatý Václav, folklor a řemesla

Svatováclavské slavnosti a Mezinárodní folklórní festival roztančily historické jádro českého Krumlova.Zdroj: Lubor Mrázek

Nenechte si ujít 20. ročník Svatováclavských slavností v Českém Krumlově.

Začínají v pátek 23. září v 10 h. Součástí bude Svatováclavský jarmark na náměstí Svornosti, 21. Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov, Setkání Václavů a Václavek, Zahradní degustace vín v Klášterní zahradě, koncerty a hudba nebo program pro děti.

Na náměstí Svornosti v pátek 23. září od 15.30 h zahraje Lakomá Barka, v 17.30 h zazní folk kapely Nezmaři, ve 20 h přijde na řadu Michal Prokop a Framus Five. V 16 h se roztančí město s Mezinárodním folklorním festivalem. V 19.30 h můžete vyrazit na Kostýmovanou prohlídku městem. V Klášterech najdete řemeslný jarmark, v Krumlovském mlýně v 18 h začíná Folklorní večer, v 19 h zajděte na koncert Pocta Edith Piaf: Večer s vůní Francie se zpěvačkou Radkou Fišarovou, akordeonistou Aliaksandrem Yasinski, kytaristou Miroslavem Linkou.

V sobotu 24. září přijďte na náměstí Svornosti od 10 h na Svatováclavský jarmark, ve stejnou dobu se tam budou registrovat Václavové a Václavky, kteří se oficiálně setkají od 18.15 h. Užijete si tam také Mezinárodní folklorní festival. V 18 h vystoupí Schwarzenberská granátnická garda. V 19.15 h vystoupí Malá dechová hudba Doubravka. Kreativní dílny, řemeslný jarmark, komentované prohlídky, část Mezinárodního folklorního festivalu aj. najdete v Krumlovských klášterech. V Klášterní zahradě můžete od 14 h degustovat vína. Program najdete například i v Hotelu Růže, a to od 17 h taneční vystoupení Amare Romane Čave, které začíná v 17 h. Muzeum Fotoateliér Seidel pořádá Svatováclavské fotografování. Můžete zavítat i do Muzea voroplavby, do Zahrady Kouzelné bylinky, do Kvítkova Dvora, v Cikánské jizbě vystoupí oba dva dny v 19 h romská skupina Cindži Renta.

Jarmark najdete v neděli 25. září opět na Náměstí Svornosti. U Seidelů se bude znovu fotit. Kromě řemeslného jarmarku najdete v Klášterech pořady Zvířátka na Nádvoří klarisek, a to od 10 h, vydat se můžete i na prohlídky. Od 13 h připravilo divadlo Studna program Úžasný svět her a Loutkový ateliér. V Dobrkovické jeskyni se koná od 10 do 17 h Den mamutů.

Program je připraven až do středy 28. září.