Les zvířátek pro děti s rodiči

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Karolína Opatřilová

Vyrazte s dětmi v sobotu 3. září do Lesa zvířátek. Ten se nachází v Českých Budějovicích na sídlišti Máj u konečné autobusu č. 7. Mezi kostýmovanými zvířátky potkáte Chase z Tlapkové patroly, Mickey Mouse a Minnie či Medvídka Míšu. Nebudou chybět ani Křemílek a Vochomůrka nebo Asterix a Obelix. Akce je vhodná pro děti do 8 let. Dostanou na začátku mapu, podle níž se vydají s rodiči plnit úkoly. Vstupenky lze koupit na místě za 110 Kč.