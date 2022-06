Do letňáku na Bonda i na Bambitku

Z natáčení filmu Tajemství staré bambitky 2Zdroj: Fairytale Production – Vojtěch Resler, Česká televize

Další tematický večer zažijete v českobudějovickém Letním kině Háječek v pátek 24. června. Promítat se bude od 21.30 h poslední Bondovka Není čas zemřít. V letním kině ale můžete strávit celý večer a dát si něco dobrého k snědku nebo k pití na baru. Areál se otevírá v 19 h. Ve 20 h zahraje kapela The Greens. V sobotu 25. června můžete do letního kina přijít také od 19 h a navštívit grill. Ve 21.30 h uvidíte druhý díl pohádky Tajemství staré bambitky 2. Vstupné 50 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.