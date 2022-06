Drsné Horalské hry v Novohradských horách

Skotské horalské hry. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Loudová

Horalským hrám se můžete věnovat nebo je sledovat v Benešově nad Černou. Třetí ročník odstartuje v sobotu 4. června ve 13 h na náměstí, odkud se vypraví dudáci na hasičské hřiště, kde od 14 h hry začnou. Disciplíny si zkusí i děti, ale jen ty vhodné k jejich věku. Dospělé čeká vrh valounem do dálky, vrh kamennou kabelkou do dálky, hod kládou, hod skotským kladivem, hod do výšky balíkem slámy aj. Atmosféru doplní horalská hudba a skotské tance. Nebudou chybě atrakce pro děti, zkusí si střílet z luku a vyrobí si odznáček. Večer účastníkům zahrají kapely Happy To Meet ze Šumperka a Vintage Wine z Prahy. Součástí akce bude čtvrtý ročník České národní ligy Highland Games.