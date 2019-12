Velké lásky v malém hotelu - div. spol. Háta

KDY: Pátek 20. prosince od 19 hodin

KDE: Dům kultury Strakonice

ZA KOLIK: 380 Kč

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.

Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu bydlí celkem 11 lidí. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů bojují o svůj krk vlastně všichni aktéři.

Sněžná mela

KDY: Pátek 20. a sobota 21. prosince od 17.30 hodin

KDE: Kino Oko, Strakonice

ZA KOLIK: 120 korun



Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.

Trollové a kouzelný les

KDY: Neděle 22. prosince od 17.30 hodin

KDE: Kino Oko, Strakonice

ZA KOLIK: 120 korun



Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený král díky zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem a zachránit krále.

Bílé Vánoce

KDY: Do 26. prosince

KDE: Černá kuchyně strakonického hradu

ZA KOLIK: 20 a 10 korun



Tradiční vánoční výstava přiblíží nejvýznamnější tradice a zvyky udržované od adventu až po Tři krále. Těšit se můžete na Sv. Barborku, Lucku, Mikuláše i Štěpána. Dozvíte se o koledách a koledování, co to bylo chození s bukačem, jak vypadala sváteční tabule, stromeček či pastýřské troubení. Nebudou chybět ani betlémy, perníky, jmelí a příchod Tří králů. Součástí je také oblíbená výstavka vánočních stromků, které ozdobí místní i okolní mateřské a základní školy či domovy seniorů. A rukodělná dílnička s výrobou papírových ozdob. Otevřeno: út – pá: 9 – 16 h; so, ne a svátky: 13 - 16 h

Koncert kapel

KDY: V sobotu 21. prosince od 21 hodin

KDE: Hospoda Na Vinici, Blatná

ZA KOLIK: Na místě



Funkce Šroubu, Commodore 64, Problems, Libido Challenge.





Vítání zimy

KDY: Sobota 21. prosince od 14 hodin

KDE: Komunitní censtrum Vodňany - Újezd

ZA KOLIK: Zdarma



Vernisáž výstavy Rok v komunitním centru Vodňany. Jedná se o výstavu fotografií ze všech aktivit KC, které se v průběhu roku odehrály. Každému měsíci bude věnován jeden panel.